По факту гибели военных на подконтрольной территории открыли дело, виновных обещают наказать.

Госбюро расследований открыло уголовное дело в связи с гибелью трех военных, подорвавшихся в воскресенье, 14 февраля, в районе Новолуганского на Донбассе.

Также пресс-служба ГБР опубликовала фото с места подрыва военных.

В Бюро напоминают, что военные погибли сегодня около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и замены военнослужащих на огневых позициях.

Дело открыто по статье небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в Краматорске и Главного следственного управления ГБР.

Cмотрите фотогалерею: Опубликовано фото с места подрыва трех военных

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели военных.

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