В пяти областях ограничено движение транспорта

Из-за непогоды в пяти областях Украины ограничено движение транспорта на дорогах, сообщает ГСЧС в воскресенье, 14 февраля.

Ограничения движения для большегрузного и крупногабаритного транспорта действует в Волынской области на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи). В Ивано-Франковской области - на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка). Во Львовской области - на дорогах местного значения.

В то же время, в Ровенской области ограничено движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, на автодорогах госзначения.

В Хмельницкой области ограничено движение транспорта общего пользования и крупногабаритного автотранспорта на дорогах общего пользования:

Т-18-04 Корец-Славута-Антонины;

Т-20-12 Лановцы-Лисогорка-Теофиполь;

Т-23-01 Билогирья- Р26; Т-23-02 Чернеливка - Городок- Смотрич;

Т-23-06 Шепетовка - Староконстантинов;

Т-23-12 Гусятин - Городок;

Т-23-14 Теофиполь - Красилов - Н03;

Т-23-18 Старый Острополь - Волковинцы и Т-23-21 Ярмолинцы - Каменец-Подольский.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1540 человек и 1220 единиц техники.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам).

Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов, оказана помощь около 1 240 человек.

Стоит отметить, что на выходных снегопады в Украине прекратились. На будущей неделе ожидается похолодание.