Кременчуг объявил траур по погибшим военным ООС

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объявил двухдневный траур по погибшим сегодня на Донбассе двум жителям города.

15-го и 16 февраля дни скорби будут по капитану Александру Войтенко (1984 года рождения), и старшему солдатц Вячеславу Алексеенко (1987 года рождения).

Также на неизвестном предмете возле Новолуганского погиб старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели военных.