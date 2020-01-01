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Кременчуг объявил траур по погибшим военным ООС

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Сегодня в результате подрыва у Новолуганского погибли двое жителей Кременчуга. 15 и 16 февраля в городе объявлен траур.
На Донбассе погибли жители Кременчуга Александр Войтенко и с Вячеслав Алексеенко
На Донбассе погибли жители Кременчуга Александр Войтенко и с Вячеслав Алексеенко
ЗН

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объявил двухдневный траур по погибшим сегодня на Донбассе двум жителям города.

15-го и 16 февраля дни скорби будут по капитану Александру Войтенко (1984 года рождения), и старшему солдатц Вячеславу Алексеенко (1987 года рождения).

Также на неизвестном предмете возле Новолуганского погиб старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). 

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели военных.

 

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Теги: траур, военные, Кременчуг, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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