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Новых мутаций коронавируса в Украине нет - ВОЗ

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В мире насчитываются тысячи штаммов коронавируса, но в Украине ни одного из новых пока не нашли.
Новых мутаций коронавируса в Украине нет - ВОЗ

На территории Украины не выявили новых мутаций коронавируса, которые массово распространяются в мире. Об этом в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 14 февраля, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

При этом он отметил, что в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.

Отметим, недавно в Великобритании заявили, что в мире насчитывается около четырех тысяч мутаций коронавируса.

Вскоре после этого в Британии выявили новую мутацию коронавируса.

 

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Теги: ВОЗ, штамм, мутация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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