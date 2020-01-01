Новых мутаций коронавируса в Украине нет - ВОЗ

На территории Украины не выявили новых мутаций коронавируса, которые массово распространяются в мире. Об этом в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 14 февраля, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

При этом он отметил, что в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.

Отметим, недавно в Великобритании заявили, что в мире насчитывается около четырех тысяч мутаций коронавируса.

Вскоре после этого в Британии выявили новую мутацию коронавируса.