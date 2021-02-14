Кравчук: США формируют новую стратегию по Донбассу
США предпримут "конкретные шаги" в отношении России в поддержку Украины, считает Коавчук.
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что США формируют новую стратегию действий по Донбассу против России. Об этом он заявил в интервью Обозревателю.
По его словам, Вашингтон поддержит Киев "не только на словах, но и на деле". США также предпримут "конкретные шаги" в отношении России, считает Кравчук.
Также он заявляет, что Россия планирует "забрать" Донбасс. "Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.
По его мнению, Москва планирует создать в Украине "национально-русские государства" - не только на территории ОРДЛО, но и в подконтрольных районах.
"На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", - сказал Кравчук.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
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