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Кравчук: США формируют новую стратегию по Донбассу

Комментариев: 4
США предпримут "конкретные шаги" в отношении России в поддержку Украины, считает Коавчук.
США помогут Украине по Донбассу, считает Кравчук
США помогут Украине по Донбассу, считает Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что США формируют новую стратегию действий по Донбассу против России. Об этом он заявил в интервью Обозревателю.
 
 
По его словам, Вашингтон поддержит Киев "не только на словах, но и на деле". США также предпримут "конкретные шаги" в отношении России, считает Кравчук.
 
Также он заявляет, что Россия планирует "забрать" Донбасс. "Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.
 
По его мнению, Москва планирует создать в Украине "национально-русские государства" - не только на территории ОРДЛО, но и в подконтрольных районах.
 
"На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", - сказал Кравчук.
 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". 
 

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Теги: Россия, Украина, США, Кравчук, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Евроскептик    14.02.2021, 23:20
Оценка:  -1
Евроскептик
Англия сто лет воевала с ирландскими экстремистами и чем закончилось?Теперь тихо.Мирно.Никаких террактов.Может не дураки англичане?Нет войны и страна целая.
Брюква_и_Клюква    14.02.2021, 23:53
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ирландия - независимая страна. Ты не слышал про это, юный мокша?
Колишній-східняк    14.02.2021, 22:57
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Для початку не теба було тобі, Макаровичу, погоджуватися на якусь кримську автономію. Адже в УРСР була Кримська область з обласним центром у Сімферополі і все. А Януковочу треба було яйця відірвати ще й за те, що він продовжив у Харкові час перебування бази ЧФ РФ ще на 50 років.
Брюква_и_Клюква    14.02.2021, 23:12
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Макарович сам заслужив кастрацію і неодноразово
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