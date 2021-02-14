Кравчук: США формируют новую стратегию по Донбассу

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что США формируют новую стратегию действий по Донбассу против России. Об этом он заявил в интервью Обозревателю

По его словам, Вашингтон поддержит Киев "не только на словах, но и на деле". США также предпримут "конкретные шаги" в отношении России, считает Кравчук.

Также он заявляет, что Россия планирует "забрать" Донбасс. "Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.