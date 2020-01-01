Житель Черниговской области "убил" человека, чтобы у его дома убрали снег

На мужчину составили админпротокол за ложный вызов специальных служб, ему грозит штраф в размере от 51 до 119 гривен.

Житель села Грибова Рудня в Черниговской области позвонил в полицию и сказал, что убил своего отчима, в связи с чем просил прислать к нему правоохранителей и спецтехнику. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции региона Юлию Ковтун.

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, когда полицейские прибыли по вызову, звонивший признался, что придумал историю с убийством, чтобы у его дома расчистили снег.

На мужчину составили админпротокол за ложный вызов специальных служб. Ему грозит штраф в размере от 51 до 119 гривен.

Напомним, на Украину обрушились снегопады и сильные морозы. В связи с этим в пяти регионах ограничено движение транспорта на дорогах.

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