Президент Украины и первая леди в рамках визита в ОАЭ посетили Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида.

В ходе официального визита главы государства Владимира Зеленского с супругой Еленой в Объединенные Арабские Эмираты первая леди Украины примерила хиджаб. Соответствующие фото опубликованы на странице Елены Зеленской в Facebook в воскресенье, 14 февраля.

Так, украинский лидер и первая леди посетили Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида. Для похода в мечеть Елена Зеленская нарядилась в традиционную для арабских женщин одежду.

Читай также: Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби

"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - указано в сообщении.

Ранее в рамках визита в ОАЭ Елена Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Эмиратов Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры.