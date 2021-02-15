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Первая леди Украины примерила хиджаб

Комментариев: 3
Президент Украины и первая леди в рамках визита в ОАЭ посетили Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида.

В ходе официального визита главы государства Владимира Зеленского с супругой Еленой в Объединенные Арабские Эмираты первая леди Украины примерила хиджаб. Соответствующие фото опубликованы на странице Елены Зеленской в Facebook в воскресенье, 14 февраля.

Так, украинский лидер и первая леди посетили Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида. Для похода в мечеть Елена Зеленская нарядилась в традиционную для арабских женщин одежду.

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"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - указано в сообщении.

Ранее в рамках визита в ОАЭ Елена Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Эмиратов Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры.

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Теги: фото, ОАЭ, визит, мечеть, Абу-Даби, хиджаб, Елена Зеленская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    15.02.2021, 08:28
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
Хиджаб мало чем отличается от украинских женских головных уборов которые носили более ста лет назад. Смотрите в Гугл: "Женские головные уборы". Для замужней женщины было недопустимым появиться в обществе или в церкви с непокрытой головой.
mfevvxer    15.02.2021, 03:32
Оценка:  -22
mfevvxer
Да,уж...Поистине,семейство клоунов...
WTF2wtf    15.02.2021, 09:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Штатное быдло-говномет оккупантов из раши,
тебе стабильно только нахyй ... а то все скачешь по аккаунтам и гадишь, скачешь и гадишь, шизоидный нацист-украинофоб путинский
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