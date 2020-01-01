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В Попасной найден тайник с оружием

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Во время осмотра заброшенных домохозяйств силовики наткнулись на растяжку, которую своевременно обнаружил служебный пес.
Тайник с оружием в Попасной
Тайник с оружием в Попасной
ngu.gov.ua

Бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками СБУ и военными Объединенных сил обнаружили в городе Попасная Луганской области тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что арсенал обнаружили в субботу в ходе проверки потенциально заброшенных зданий. При этом силовики наткнулись на растяжку.

"Проверяли двор одного из заброшенных домов. У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую "растяжку" с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1. Гвардейский служебный пес, который в тот день нес службу в составе группы, своевременно обнаружил скрытый "сюрприз", - указано в сообщении.

 Фото: ngu.gov.ua

Далее, при осмотре территории вокруг дома, был обнаружен тайник со средствами поражения и боеприпасами.

На место происшествия вызвали следователей и спасателей.

Ранее тайник с оружием был обнаружен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района Луганской области. Правоохранители изъяли реактивные противотанковые гранаты, ручные гранаты РГН и запалы к ним и патроны различного калибра.

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Теги: СБУ, оружие, военные, Луганская область, Нацгвардия, Попасная, растяжка, тайник
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Источник: korrespondent.net

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