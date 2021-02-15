В ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе
Обострение в зоне ООС неизбежно и его следует ожидать ближе к лету. Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
"Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе - ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - поделился мнением Арестович.
По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешено на волоске".
"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", - отметил советник.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс военное руководство из-за гибели троих украинских военных - капитана Александра Войтенко и старших солдат Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко.
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