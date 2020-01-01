Итоги 14 февраля: Гибель бойцов ВСУ и увеличение добычи угля

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Названы причины сокращения численности украинцев

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко назвала две причины сокращения численности украинцев. Это низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни.



В Крыму возникли проблемы с водоводом, на этот раз из-за снега

Во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с доступом к территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора. На этот раз причиной стал снег и непогода. Из-за плохой погоды сварочные аппараты не могут функционировать, а рабочие не могут выполнять бетонные работы.



Карантин действует до 28 февраля: Ляшко объяснил, что ждет украинцев

Карантин будет действовать в Украине до 28 февраля. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, карантин продлят. Украину вновь разделят на четыре карантинные зоны по уровню эпидемиологической опасности – красная, оранжевая, желтая и зеленая.



На Донбассе взорвались трое украинских военных

14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвались трое украинских военнослужащих. От полученных ранений они погибли. Трагедия произошла возле поселка Новолуганское.



Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ и Донбасса

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина увеличит добычу угля, чтобы не покупать его у РФ, или же у временно оккупированного Донбасса.