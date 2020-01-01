Зеленский отреагировал на смерть посла Украины в Китае

Сергей Камышев умер в 64-летнем возрасте.

Президент Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семье и близким посла Украины в Китае Сергея Камышева, который умер в 64-летнем возрасте. Об этом Глава государства написал в Twitter.

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"Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - написал Зеленский.

Причина смерти Сергея Камышева пока официально ещё не названа.

Камышев был послом Украины в Китае с 2019 года. До этого он занимал этот же пост в 2004-2009 годах.

Сергей Камышев работал в Министерстве иностранных дел с 1994 года. В разное время он был первым секретарем и советником посла Украины в Египте, был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.

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С 2010 по 2014 год он был замминистра Кабинета министров и заместителем руководителя секретариата Кабмина.

Ранее стало известно, что новым послом Украины в США станет бывший министр финансов Оксана Маркарова.