Документы направлены на инвестиции, оборонную и аграрную сферы.

Украина в ОАЭ подписала контракты на $3 млрд Владимир Зеленский / Twitter

Украина в ОАЭ подписала контракты и меморандумы на общую сумму в $3 млрд. Это произошло в рамках официального визита в страну Владимира Зеленского. Каких сфер касаются контракты, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, Фонд государственного имущества Украины и инвестиционный фонд правительства Абу-Даби подписали меморандум, направленный на углубление сотрудничества в перспективных проектах. Также ОАЭ примет участие в программе приватизации украинской госсобственности.

Зеленский считает, что данный документ является важным шагом для начала крупных инвестиций из Западной Азии.

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Минцифры Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting. Он предусматривает сотрудничество в создании платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна.

Стоит отметить, что также стороны подписали контракты, касающиеся сферы обороны. Обсуждалась возможность создания заводов за пределами украинских территорий. Был также подписан меморандум, касающийся аграрной сферы. Кроме того, стороны рассмотрели возможность открытия фонда, который направлен на совместные инвестиции.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Абу-Даби.