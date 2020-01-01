В Кропивницком взорвался частный дом: Пострадал хозяин

После взрыва начался пожар.

В Кропивницком взорвался частный дом. В результате происшествия было разрушено 60 кв м здания. Есть пострадавшие. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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По предварительным данным, взорвался газовый баллон, который находился в хозяйственной постройке, смежной с жилым домом. Инцидент произошел 15 февраля, в понедельник, в 04:55.

После взрыва случился пожар. Загорелись бытовые вещи и конструктивные элементы. Огонь распространился по площади в 10 кв м.

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В ГСЧС отметили, что в результате взрыва газового баллона произошло разрушение на площади в 60 кв м. Хозяин дома, мужчина 1966 года рождения, получил травмы. Врачи диагностировали у него ожоги лица и рук. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в 5 областях Украины было ограничено движение транспорта.