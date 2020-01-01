На Днепропетровщине на взятке погорели следователь и адвокат

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали старшего следователя полиции, которую подозревают в вымогательстве у фигуранта уголовного дела 5,5 тысяч долларов. Вместе с ней задержали и адвоката-посредника. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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Установлено, что в Каменском водитель совершил наезд на пешехода. Старший следователь полиции пообещала матери водителя вынести постановление о закрытии уголовного производства. За это она потребовала 5,5 тысяч долларов.

41-летняя полицейская сказала, что деньги нужно передать её сообщнику – 68-летнему адвокату. Мать водителя про намерение следователя сообщила в соответствующие органы.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Адвоката-посредника задержали при получении денег. После этого сразу задержали и следователя полиции.

Ранее стало известно, что правоохранители арестовали чиновницу Антимонопольного комитета Украины. Она вымогала взятку в размере 4 миллиона гривен.