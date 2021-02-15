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В Кабмине объяснили, вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду

Комментариев: 4
Министр Чернышов напомнил о подписанном меморандуме.
В Кабмине объяснили, вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду
В Кабмине объяснили, вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Кабмине объяснили, вырастут ли в Украине тарифы на отопление о горячую воду. До конца отопительного сезона ждать роста цен не стоит. Подробности рассказал Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, на форуме “Украина 30”.

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Так, по словам политика, до конца текущего отопительного сезона стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды меняться не будут. Чернышов напомнил о меморандуме, который был подписан с украинскими мэрами. Документ касается не повышения коммуналки до конца сезона.

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Стоит отметить, что согласно меморандуму, убытки коммунальных предприятий, возникшие из-за регулирования тарифов, будет компенсировать государство. Власти определят источник финансирования, а также создадут необходимые законодательные инструменты для этого.

Ранее сообщалось, что Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ или временно оккупированного Донбасса.

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Теги: тариф, горячая вода, отопление, тепло, коммуналка, цена
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Комментариев (4)
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Woodbrother    15.02.2021, 12:02
Оценка:  -2
Woodbrother
Бюджет страны надо собирать не комуналкой, а работой промышленности. А у нас промышленность гробят, вместо заводов лепят пустые бизнесцентры и элитное жилье, которое уже нафиг никто не покупает. А бюджет хотят собрать поборами с населения. Население уже не сможет вытянуть эту ношу. Резервы исчерпаны
Woodbrother    15.02.2021, 12:04
Оценка:  -1
Woodbrother
По колическтву бизнесцентров на душу населения мы уже давно обогнанли такие страны как США, Германию, Японию и тд. И что удивительно бизнесцентры у нас есть, а бизнеса в них нет. Офисная экономика, не подкрепленная реальным сектором - пустышка.
muterrdo    15.02.2021, 11:46
Оценка:  -20
muterrdo
100% вырастёт"задолженность" населения за услуги ЖКХ в условиях тарифного геноцида.
WTF2wtf    15.02.2021, 11:57
Оценка:  0
WTF2wtf
Что тут забыло штатное антиукраинское быдло-говномет оккупантов из раши?
Дорогу нахyй потеряло,
Boxerogos-УкраинаЦэБу рунди- Антибес-НеистовыйГун- ВолодяГрОЙсман-ШоколадныйБох?
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