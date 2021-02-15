Министр Чернышов напомнил о подписанном меморандуме.

В Кабмине объяснили, вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Кабмине объяснили, вырастут ли в Украине тарифы на отопление о горячую воду. До конца отопительного сезона ждать роста цен не стоит. Подробности рассказал Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, на форуме “Украина 30”.

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Так, по словам политика, до конца текущего отопительного сезона стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды меняться не будут. Чернышов напомнил о меморандуме, который был подписан с украинскими мэрами. Документ касается не повышения коммуналки до конца сезона.

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Стоит отметить, что согласно меморандуму, убытки коммунальных предприятий, возникшие из-за регулирования тарифов, будет компенсировать государство. Власти определят источник финансирования, а также создадут необходимые законодательные инструменты для этого.

Ранее сообщалось, что Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ или временно оккупированного Донбасса.