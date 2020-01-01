На Харьковщине рецидивист избил женщину сковородой и ограбил

Ранее судимый гражданин получил новый срок за разбой.

Изюмский городской суд Харьковской области признал виновным 45-летнего мужчину в разбойном нападении с проникновением в жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина получил 8 лет лишения свободы за то, что избил сковородой и порезал ножом женщину.

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По данным следствия, ранее судимый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и увидел дом, который сразу его заинтересовал. Дверь не была заперта на засов, воспользовавшись этим, он проник в дом, где находилась хозяйка и её подруга.

Пьяный преступник начал угрожать женщинам физической расправой, требуя передать ему деньги и мобильные телефоны. После этого преступник схватил сковородку и начал бить одну из женщин по рукам, ломая пальцы. Затем схватив нож, начал наносить телесные повреждения женщине в область шеи, рук и грудной клетки.

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Запугав таким образом женщин, разбойник завладел деньгами, ювелирными украшениями, а также мобильными телефонами. Общая сумма награбленного составила более 50 000 гривен.

После этого преступник скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 187 УК, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого, судом удовлетворен иск о возмещении ущерба на общую сумму 36 000 гривен.

Напомним, на Одесчине 29-летний мужчина изнасиловал пенсионерку. Преступник вломился в дом, избил и изнасиловал женщину.