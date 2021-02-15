Минкульт предлагает отменить штрафы за язык

Министр хочет сперва научить людей украинскому языку, а уже потом штрафовать за его неиспользование.

Государству следует повременить со штрафами за неиспользование украинского языка там, где это предусмотрено законом. Сначала нужно дать людям 2-3 года на подготовку к этому. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью “LB.ua“.

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“Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает – изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади“, - подчеркнул глава Минкультуры.

По словам министра, государство сейчас разрабатывает такую программу, которая поможет изучить украинский язык тем, от кого его знание требуется по закону.

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“Мы сейчас подаем программу по поддержке и промоции украинского языка, которая рассчитана до 27 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка. В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено, в том числе, издание книг и словарей“, - добавил министр.

Напомним, “Слуги” предлагают не штрафовать за нарушение закона о языке. Нардепы зарегистрировали соответствующий законопроект.