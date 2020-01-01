Названа вероятная причина вспышки гепатита на Одесчине

Вспышка гепатита А зафиксирована в детском доме семейного типа.

Члены семьи детского дома семейного типа могли заразиться гепатитом А в Египте, где некоторые из них отдыхали месяц назад. Такое предположение сделал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает "Суспільне".

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По его словам, после того, как члены семьи детского дома семейного типа вернулись в Украину, могли заболеть остальные дети.

Сейчас мать и все 15 детей находятся дома, в детском доме семейного типа, и лечатся амбулаторно.

Напомним, 21 января в детском доме семейного типа в городе Раздельная зафиксировали вспышку гепатита А. Заболевших, в том числе 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 взяты под опеку), госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Гепатит протекает у них в легкой форме.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 февраля 2021 года было подтверждено 1 273 475 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 116 779 человек, а 24 392 – умерли. Продолжали болеть 132 304 человека.