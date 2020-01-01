Свежий президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы

На втором и третьем местах расположились Петр Порошенко с Юлией Тимошенко.

Если бы президентские выборы проходили в начале февраля, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского. За него готовы проголосовать 22,7% среди всех, кто определился с выбором, и 16,2% среди всех респондентов. Свежий президентский рейтинг был проведен и опубликован КМИС.

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Примечательно, что с января рейтинг главы государства вырос. Тогда за него хотели проголосовать 19,8% и 13,4% соответственно.

На втором месте, после Зеленского, находится экс-президент Украины Петр Порошенко. За него проголосовали бы 13,1% из общего количества опрошенных, и 18,3% из числа определившихся. Рейтинг Порошенко также вырос. В январе за него готовы были проголосовать 15,7% и 10,6%.

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Замыкает тройку Юлия Тимошенко, с показателем в 14,5% среди тех, кто определился с выбором, и 10,3% среди всех. Затем идет Юрий Бойко, с 11,4% и 8,1% соответственно, и Игорь Смешко, с 8,2% и 5,9%.

Стоит также отметить, что среди респондентов был и большой процент тех, кто не собирается идти на выборы — 14,2. Еще 11,1% не определились с выбором, 2,3% готовы испортить бюллетень, или же вычеркнуть всех кандидатов, и 1,1% отказались отвечать.

Результаты опроса КМИС

Данный опрос проводился 5-7 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в Кабмине объяснили, вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду.