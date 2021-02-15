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В Горловке подорвали главаря “ДНР” с дочерью

Комментариев: 11
Боевик вез девочку в школу.
В Горловке подорвали главаря “ДНР” с дочерью
В Горловке подорвали главаря “ДНР” с дочерью
Неофициальный Безсонов / Telegram

Во временно оккупированной Горловке подорвали одного из главарей самопровозглашенной “ДНР”. Он находился в своем автомобиле с дочерью. Подробности передает “РБК-Украина”, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

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Известно, что взорван был главарь так называемой “народной милиции” Сергей Попов по прозвищу “Длинный”. Взрывчатка была размещена под машиной боевика. В результате взрыва ему удалось выжить.

Главаря оккупантов госпитализировали с осколочными ранениями, были травмированы его ноги. Также в больницу попала дочь боевика, которую он вез в школу.

Фото с места взрыва
Фото с места взрыва
Неофициальный Безсонов / Telegram

Так называемая местная “власть” уже успела обвинить во взрыве Украину. Оккупанты считают, что подрыв их главаря является якобы “местью” за трагедию на Донбассе. В воскресенье, 14 февраля, 3 украинских защитника подорвались на неизвестном предмете и скончались.

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Известно, что сепаратист “Длинный” принимал участие в оккупации Крыма. После он вернулся в Горловку и стал воевать против армии Украины. Попов также был близким соратником Игоря Безлера.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправил на Донбасс военное руководство после гибели 3 украинских бойцов.

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Теги: ДНР, взрыв, боевик, Донбасс, оккупация, полиция, главарь
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Комментариев (11)
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КимЧенПых    15.02.2021, 13:43
Оценка:  0
КимЧенПых
у гоблинов там своя дискотека
Nikita@2011    15.02.2021, 13:17
Оценка:  -24
Nikita@2011
Ну и кто террористы?
А девчонку за что?
Shiko    15.02.2021, 13:34
Оценка:  +2
Shiko
Цапы и есть террористы. Позачищали всех идейных сепаров, начиная от Мозгового и заканчивая сельдмаршалом Захарченко.
Vixerunt    15.02.2021, 13:11
Оценка:  +2
Vixerunt
разборки в Сомали.
Woodbrother    15.02.2021, 13:04
Оценка:  0
Woodbrother
Машина целая. Не похоже на взрыв. Скорее всего пацанцик на ухабе просто испустил газы внезапно.
Свидома-Погань    15.02.2021, 13:03
Оценка:  -20
Свидома-Погань
ребенка жалко.
Woodbrother    15.02.2021, 13:06
Оценка:  +1
Woodbrother
Папаша- мундак , это конечно горе для семьи.
mrexxohh    15.02.2021, 12:54
Оценка:  -25
mrexxohh
Ну раз девочка пострадала,то значит 100% это работа наших"героев"...
Woodbrother    15.02.2021, 13:07
Оценка:  +2
Woodbrother
С чего это вы решили, что виноваты буряты ?
Vixerunt    15.02.2021, 13:11
Оценка:  0
Vixerunt
Что кгб-путена шалит.
Операторська    15.02.2021, 12:44
Оценка:  +2
Операторська
якось несерйозно, навіть скло не повилітало ... може, хлопушка ?
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