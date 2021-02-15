Боевик вез девочку в школу.

В Горловке подорвали главаря “ДНР” с дочерью Неофициальный Безсонов / Telegram

Во временно оккупированной Горловке подорвали одного из главарей самопровозглашенной “ДНР”. Он находился в своем автомобиле с дочерью. Подробности передает “РБК-Украина”, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

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Известно, что взорван был главарь так называемой “народной милиции” Сергей Попов по прозвищу “Длинный”. Взрывчатка была размещена под машиной боевика. В результате взрыва ему удалось выжить.

Главаря оккупантов госпитализировали с осколочными ранениями, были травмированы его ноги. Также в больницу попала дочь боевика, которую он вез в школу.

Фото с места взрыва Неофициальный Безсонов / Telegram

Так называемая местная “власть” уже успела обвинить во взрыве Украину. Оккупанты считают, что подрыв их главаря является якобы “местью” за трагедию на Донбассе. В воскресенье, 14 февраля, 3 украинских защитника подорвались на неизвестном предмете и скончались.

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Известно, что сепаратист “Длинный” принимал участие в оккупации Крыма. После он вернулся в Горловку и стал воевать против армии Украины. Попов также был близким соратником Игоря Безлера.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправил на Донбасс военное руководство после гибели 3 украинских бойцов.