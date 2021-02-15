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Украинские туристы застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

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Не могут вернуться в Украину около 180 человек.
Занзибар
Занзибар
EPA/UPG

На Занзибаре, прибережный архипелаг в Индийском океане, автономная область Танзании, из-за поломки самолета застряли около 180 украинских туристов. Об этом в Twitter проинформировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил украинских туристов надлежащими условиями во время поломки самолета. Кроме того, решается вопрос о как можно быстрейшем возвращении украинцев на Родину.

Причина поломки самолета не сообщается. Также не сообщается, когда точно украинцы смогут улететь из Занзибара.

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Ранее стало известно, что в Африку, точнее, на остров Занзибар, улетела Анастасия Зинченко, известная в Сети как “девушка с собачкой из Уханя“. Она там проводит отпуск с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.

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Теги: украинцы, Украина, Занзибар, самолет
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Комментариев (1)
korvin_ral    15.02.2021, 13:19
Оценка:  +1
korvin_ral
Дайте угадаю. Скайап ?
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