Украинские туристы застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Не могут вернуться в Украину около 180 человек.

На Занзибаре, прибережный архипелаг в Индийском океане, автономная область Танзании, из-за поломки самолета застряли около 180 украинских туристов. Об этом в Twitter проинформировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил украинских туристов надлежащими условиями во время поломки самолета. Кроме того, решается вопрос о как можно быстрейшем возвращении украинцев на Родину.

Причина поломки самолета не сообщается. Также не сообщается, когда точно украинцы смогут улететь из Занзибара.

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Ранее стало известно, что в Африку, точнее, на остров Занзибар, улетела Анастасия Зинченко, известная в Сети как “девушка с собачкой из Уханя“. Она там проводит отпуск с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.