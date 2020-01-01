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Уволен директор больницы, где из-за отключения света умерли пациенты

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Люди находились на аппаратах ИВЛ.
Уволен директор больницы, где из-за отключения света умерли пациенты
Уволен директор больницы, где из-за отключения света умерли пациенты
depositphotos.com

На Львовщине уволили директора Жолковской районной больницы. Там в ноябре 2020 года из-за отключения света умерли 2 пациента. Они находились на аппаратах ИВЛ. Подробности передает мэр Жолквы Олег Вольский.

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В сообщении градоначальник отметил, что распоряжение об увольнении директора “Жолковской ЦРБ” Игоря Шевцива было принято в понедельник, 15 февраля. Контракт был расторгнут досрочно, “согласно поданному заявлению”.

После увольнения главы больницы с должности будет проведен открытый конкурс, в рамках которого выберут нового руководителя медицинского учреждения.

Стоит отметить, что  отключение света в Жолковской больнице произошло 27 ноября в период с 17:50 до 19:10. В тот момент в реанимации на аппаратах ИВЛ находились два пациента с COVID-19. В результате отключения электричества люди скончались.

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Согласно заключению комиссии, пациенты умерли из-за бездействия администрации медучреждения. Полиция также проводит расследование.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла сеть агитаторов из России, которые призывали к расправам над полицией и свержению конституционного строя.

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Теги: больница, коронавирус, Львовская область, COVID-19, смерть, пациенты
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