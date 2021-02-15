Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: От агрохабов до блокчейнов – такую Украину представят в Дубае

Комментариев: 1
В октябре в Дубае откроется международная выставка "Экспо".
Владимир Зеленский на презентации украинского павильона
Владимир Зеленский на презентации украинского павильона
president.gov.ua

От агрохабов до блокчейнов – такую Украину будет представлять её павильон на международной выставке “Экспо“ в Дубае, которая состоится в октябре 2021 года. Такое заявление во время посещения выставки “Экспо“ сделал президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Главы государства.

Читай также: Первая леди Украины примерила хиджаб

Зеленский познакомился с презентацией национального павильона и экспозицией Украины на выставке.

Украинский павильон (его площадь составит 2600 метров квадратных) оформят в соответствующей стилистике. Архитектурный образ павильона воплощает идею колоса пшеницы. Тема украинского павильона - “Смарт Украина: соединяя мир“.

На входе в павильон будет располагаться пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.

Читай также: Зеленский отреагировал на смерть посла Украины в Китае

Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству.

Ранее стало известно, что в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАО стороны подписали контракты и меморандумы на общую сумму в 3 миллиарда долларов.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Украина, ОАЭ, выставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Duster    15.02.2021, 13:24
Оценка:  -21
Duster
"из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна"?
WTF??? Это как???
Пшеницу бдут изводить на оптоволокно?
Или пшеница будет получать светопроводящие свойства и из нее будет производиться "пищевое" оптоволокно?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь