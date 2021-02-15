Зеленский: От агрохабов до блокчейнов – такую Украину представят в Дубае

В октябре в Дубае откроется международная выставка "Экспо".

От агрохабов до блокчейнов – такую Украину будет представлять её павильон на международной выставке “Экспо“ в Дубае, которая состоится в октябре 2021 года. Такое заявление во время посещения выставки “Экспо“ сделал президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Главы государства.

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Зеленский познакомился с презентацией национального павильона и экспозицией Украины на выставке.

Украинский павильон (его площадь составит 2600 метров квадратных) оформят в соответствующей стилистике. Архитектурный образ павильона воплощает идею колоса пшеницы. Тема украинского павильона - “Смарт Украина: соединяя мир“.

На входе в павильон будет располагаться пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.

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Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству.

Ранее стало известно, что в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАО стороны подписали контракты и меморандумы на общую сумму в 3 миллиарда долларов.