В СН не определились по легализации оружия, - Корниенко

Разрешение на оружие планируют выдавать на пять лет. После разрешение нужно будет продлевать.

В партии Слуга народа еще не определились с позицией по законопроекту №4335 О Легализации оружия в Украине. Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

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Во время заседания Согласительного совета парламента нардеп рассказал, что в партии еще определяются.

По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться, - заявил он

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Тем временем глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что законопроект не предусматривает разрешения по ношению оружия.

По словам парламентария, украинцам могут разрешить приобрести оружие для хранения дома. При этом перед покупкой граждане должны будут пройти обучение.

Законопроект №4335: Что нужно знать

Планируется создание Единого реестра оружия под управлением МВД. Разрешение на оружие будут выдавать на пять лет, после документ нужно продлевать. Удостоверение владельца оружия будет выдаваться гражданам без мед противопоказаний, а также без привлечения к админ ответственности по ряду статей. “Огнестрел“ классифицируют на пять видов: А - автоматическое огнестрельное оружие (автоматы, пулеметы), В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (в народе - “травмат“), С - короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты, кроме (!) револьверов), D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (винтовки, карабины, ружья), Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие. Для продажи гражданским лицам планируют разрешить все оружие, кроме категории А. По остальным категориям авторы законопроекта предлагают ограничения. Оружие предназначается только для самообороны и хранения дома. Исключения - охота или занятия стрельбой в специально предназначенных местах.