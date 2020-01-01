Тепла не ждите: Синоптики обещают неделю морозов

Эта неделя будет достаточно морозной и без существенных осадков.

В ближайшие дни в Украине установится холодная погода без существенных осадков. Об этом в сети Фейсбук сообщает синоптик Наталка Диденко.

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Так, в ночь на вторник, 16 февраля, в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской и части Черкасской областей прогнозируется похолодание до -12 -18 градусов, местами до -17 -22 градусов.

Днем во вторник в большинстве областей температура воздуха составит -7 -14 градусов. Теплее всего будет на Западе, в южной части и на юго-востоке: -4 -9 градусов. А в Закарпатье днем ​будет и вовсе от 2 мороза до 2 тепла.

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На дорогах возможна гололедица. Ветер ожидается северо-западный, юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве ближайшей ночью будет -16 -18 градусов, днем ​​-8 -10 градусов. Во вторник осадков не ожидается.

В среду и четверг в Украине местами возможен снегом и незначительное повышение температуры, но только в дневные часы. Полноценно уходить морозы начнут только к выходным.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Напомним, сотни тысяч американцев остались без света после ледяной бури. Зимние штормы и сильные холода обрушились на большую часть западных штатов США. В регионах затруднено движение автотранспорта, в домах нет электричества.