Харьковский горсовет 24 февраля прекратит полномочия Кернеса

Созывается очередная сессия Харьковского горсовета.

На следующей неделе, 24 февраля, Городской совет Харькова официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов, свидетельствуют данные сайта мэрии Харькова.

Читай также: Близкий друг назвал смерть Кернеса "очень странной"

24 февраля состоится 3 сессия городского совета 8 созыва. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

Также ожидается, что 24 февраля депутаты присвоят Кернесу звание почетного гражданина Харькова.

Читай также: Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Геннадия Кернеса

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии, где он лечился от коронавируса. Вирус вызвал осложнения. У Кернеса отказали почки.

Ранее стало известно, что Геннадия Кернеса в берлинской клинике "Шарите" месяц выводили из комы. После комы у него были пробелы в сознании.