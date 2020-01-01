Доктор Комаровский объяснил, как правильно чихать

Детям стоит с детства объяснять, как прикрывать рот и нос.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский объяснил, как правильно чихать. Вирус интенсивно распространяется именно воздушно-капельным путем, отметил врач. Подробности Комаровский сообщил на своей странице в Instagram.

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Так, по словам доктора, чиханье является идеальным условием для распространения инфекции и капель слизи в пространстве. Последние оседают на мебели и бытовых предметах.

Комаровский добавил, что ребенок, когда он активно чихает и болеет, за день может заразить всех детей в группе детского сада. Чтобы этого не произошло, малышей нужно с детства обучать, как стоит чихать правильно. Детям стоит объяснять важность прикрывания рта и носа.

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Врач также отметил, что важно не перекрывать нос и рот, а именно прикрывать. В противном случае мешающие частицы возвращаются в носоглотку, что увеличивает риск развития ряда болезней.

“Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтоб вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита”, — рассказал Комаровский.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировали 2 332 новых COVID-случаев.