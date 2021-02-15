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Кремль объяснил слова Путина о поддержке Донбасса: соцпомощь

Комментариев: 5
Путин в очередной раз заявил, что не бросит оккупированный Донбасс.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин словами о том, что российская сторона не бросит оккупированный Донбасс, имел в виду социальную и гуманитарную помощь. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщили российские СМИ. 

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По его словам, на Донбассе проживает много русских и русскоязычных граждан, которые якобы лишены социального обеспечения и доступа к государственным услугам со стороны Украины.

Песков утверждает, что так называемые "гуманитарные конвои" на Донбасс Россия отправляет потому, что "больше некому это делать".

Напомним, на прошлой неделе Путин в ответ на провокационный вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, когда Россия присоединит оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, заявил, что не бросит Донбасс.

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Ранее, в декабре 2020 года, Путин во время пресс-конференции обвинил власти Украины в том, что на Донбассе до сих пор не прекращен конфликт и пообещал усилить поддержку временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Теги: Владимир Путин, Донбасс, оккупация, Россия, Украина
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Комментариев (5)
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Vixerunt    15.02.2021, 14:55
Оценка:  +2
Vixerunt
Ясен пень не бросит; там граждан рф в погонах и наёмников погибло больше чем в Афгане. Кто ж после такого будет всё бросать и уходить. Я уже не говорю сколько бабла ушло в никуда.
Woodbrother    15.02.2021, 15:01
Оценка:  +2
Woodbrother
А сколько еще бабла уйдет в черную дыру ОРДЛО.
Колишній-східняк    15.02.2021, 14:45
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Это как дохлая крыса в зубах: и держать противно, и выбросить жаль.
WTF2wtf    15.02.2021, 14:16
Оценка:  +5
WTF2wtf
А ч то там "объяснять" ... их ихтамнеты, их танки из шахт никуда не делись.

россия как вела эту войну, так и ведет ... оккупация продолжается, оккупированный и разграбленный бесправный Донбасс в грязи и в крови под путинским быдлом (((((
Woodbrother    15.02.2021, 14:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Надо помочь кремлевским придуркам расстаться с ворованными землями. Лучший способ - перенос войны на тыл поганой на россии.
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