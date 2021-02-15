Кремль объяснил слова Путина о поддержке Донбасса: соцпомощь
Президент России Владимир Путин словами о том, что российская сторона не бросит оккупированный Донбасс, имел в виду социальную и гуманитарную помощь. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщили российские СМИ.
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По его словам, на Донбассе проживает много русских и русскоязычных граждан, которые якобы лишены социального обеспечения и доступа к государственным услугам со стороны Украины.
Песков утверждает, что так называемые "гуманитарные конвои" на Донбасс Россия отправляет потому, что "больше некому это делать".
Напомним, на прошлой неделе Путин в ответ на провокационный вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, когда Россия присоединит оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, заявил, что не бросит Донбасс.
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Ранее, в декабре 2020 года, Путин во время пресс-конференции обвинил власти Украины в том, что на Донбассе до сих пор не прекращен конфликт и пообещал усилить поддержку временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
россия как вела эту войну, так и ведет ... оккупация продолжается, оккупированный и разграбленный бесправный Донбасс в грязи и в крови под путинским быдлом (((((