Зеленский в ОАЭ: Шейх Дубая назвал Украину “надежным партнером”

Политики обсудили двустороннее сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в ОАЭ, в рамках которого он встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Последний назвал Украину “надежным партнером”. Подробности встречи передает пресс-служба Офиса президента.

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Так, известно, что Зеленский и шейх Дубая обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в научной, технической, инвестиционной и торгово-экономической сферах. Президент Украины также призвал ОАЭ инвестировать в инфраструктуру страны

Кроме того, глава государства обсудил с Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом вопросы о COVID-19 и борьбу с болезнью, а также влияние эпидемии на экономику.

Фото со встречи Офис президента

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Шейх, общаясь с Зеленским, заявил, что ОАЭ считает, что Украина является “надежным партнером”. Отношения между странами развиваются на принципах взаимоуважения и доверия.

Без внимания не осталось и посещение президентом выставки “Экспо-2020”. Шейх заявил, что в вопросах обеспечения продовольственной безопасности Украина является для ОАЭ очень весомым партнером.

Ранее сообщалось, Украина в ОАЭ подписала контракты на $3 млрд.