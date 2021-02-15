Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сказочный Бердянск: В сети показали красоту зимнего явления у моря

Комментариев: 1
Побережье Бердянская превратилось в аллею ледяных скульптур.
Набережная Бердянска
Набережная Бердянска
instagram.com/brd24_com

В Бердянске Запорожской области влажный ветер с моря создал невероятные по своей красоте ледяные скульптуры в прибрежной зоне. Находящиеся в непосредственной близости от моря объекты покрылись слоем льда и приобрели фантастический вид.

Читай также: Тепла не ждите: Синоптики обещают неделю морозов

Фотографии “зимней сказки“ в курортном Бердянске опубликовала на своей странице в сети Фейсбук фотограф Татьяна Черемисина.

С помощью своего фотоаппарата женщина запечатлела последствия встречи нескольких обычных погодных явлений – мокрого ветра и мороза.

Читай также: В Украине из-за непогоды обесточено 11 населенных пунктов

Причудливые ледяные фигуры, в которые превратились элементы благоустройства береговой зоны, понравились пользователям соцсети. Люди комментируют увиденное в самых восторженных выражениях:

instagram.com/brd24_com

Напомним, из-за ледяного шторма и блэк-аута Орегон объявил чрезвычайное положение. Запад США накрыли зимние шторма.

Поделись:
Теги: погода, море, Бердянск, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    15.02.2021, 14:40
Оценка:  +2
Woodbrother
Красиво однако Но скорее бы уже весна.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь