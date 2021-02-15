Сказочный Бердянск: В сети показали красоту зимнего явления у моря

Побережье Бердянская превратилось в аллею ледяных скульптур.

В Бердянске Запорожской области влажный ветер с моря создал невероятные по своей красоте ледяные скульптуры в прибрежной зоне. Находящиеся в непосредственной близости от моря объекты покрылись слоем льда и приобрели фантастический вид.

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Фотографии “зимней сказки“ в курортном Бердянске опубликовала на своей странице в сети Фейсбук фотограф Татьяна Черемисина.

С помощью своего фотоаппарата женщина запечатлела последствия встречи нескольких обычных погодных явлений – мокрого ветра и мороза.

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Причудливые ледяные фигуры, в которые превратились элементы благоустройства береговой зоны, понравились пользователям соцсети. Люди комментируют увиденное в самых восторженных выражениях:

Напомним, из-за ледяного шторма и блэк-аута Орегон объявил чрезвычайное положение. Запад США накрыли зимние шторма.