Тарифный кризис: Разумков предложил выплачивать субсидии “наперед”

Общество не должно чувствовать “шоковую терапию”, считает глава парламента.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил выплачивать субсидии “наперед”. Тарифный кризис еще продолжается, потому необходима совместная работа, считает политик. Подробности прозвучали на заседании согласительного совета парламента.

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Так, по словам Разумкова, украинцы не должны ощущать “шоковую терапию”. Особенно, если учитывать количество вызовов, с которыми люди сталкивались в течение года.

“Тарифный кризис. Мы сегодня из него еще не вышли… Рассмотреть механизмы выплаты субсидий, возможно наперед, если есть такая возможность…”, — сказал глава парламента.

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Он также отметил, что для выхода из сложившегося тарифного кризиса нужны совместные плановые действия, как исполнительной, так и законодательной власти. Важна общая взвешенная и долгосрочная техническая работа, а не “тушение пожаров”, считает Разумков.

“Это точно не нужно ни нам, не обществу”, — добавил спикер.

Разумков призывает сделать так, чтобы план и систему работы, по которой власти будут двигаться, понимали все.

Ранее сообщалось, что шейх Дубая назвал Украину “надежным партнером”.