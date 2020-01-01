Стало известно, кому в Украине можно не платить за коммуналку

Некоторым украинцам государство предоставляет 100-процентную льготу на коммунальные услуги.

В Украине есть категория граждан, которые по закону освобождены от необходимости платить за жилищно-коммунальные услуги. Им предоставляется 100-процентная льгота. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в ходе форума “Украина 30“, прямая трансляция которого ведется онлайн.

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По словам министра, льготами на услуги ЖКХ в той или иной степени пользуются 1,8 млн украинцев. Размер льготы составляет от 25% до 100%.

“Больше всего, 100%, компенсируем, участникам боевых действий, участникам войны“, - сказала Лазебная.

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При этом министр отметила, что в январе 2021 года льготники в среднем получали 1,1 тыс. грн компенсации по “коммуналке“.

При этом помимо льготников есть еще и другая категория лиц, получающих помощь государства. Речь идет о тех, кто не в состоянии оплачивать полную стоимость коммунальных услуг и вынуждены оформлять субсидии от государства.

Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн, - сказала Лазебная.

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По словам министра, льготы либо субсидии получает каждая третья украинская семья – 5 млн из 15 млн семей.

Напомним, стало известно, кому государство выплатит компенсацию за электроотопление. В Сеть попал проект постановления.