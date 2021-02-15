Большинство поставщиков установили пониженную цену еще в январе.

В ОП объяснили, когда украинцы получат платежки за газ по 6,99 грн Офис президента

Замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Свириденко объяснила, когда украинцы получат первые платежки за газ по цене в 6,99 за куб м. Они начнут приходить уже с 15 февраля. Подробности политик рассказала на форуме “Украина 30. Платежка”, ее слова передает пресс-служба ОП.

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По словам Свириденко, многие украинские поставщики газа решили пойти навстречу людям, установив цену в 6,99 за куб м в январе. Потому, именно в феврале часть граждан получат платежки со сниженными цифрами.

Замглавы ОП напомнила, что рынок газа работает в стране с 2020 года. Люди имеют право самостоятельно выбирать поставщика. Однако около 76% в структуре рынка занимают монополии. Это газсбыты, которые входят в одну группу.

Компании часто злоупотребляют своим положением, завышая цену на газ от 25% до 44%, от цены, установленной госкомпанией “Нафтогаз”. Все подобные действия расследуются, 18 облгазсбытов уже были оштрафованы на 380 млн грн, отметила Свириденко.

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Она также заявила, что некоторые компании специально не указывают в платежках полные реквизиты, которые нужны людям для перехода к другому, более дешевому поставщику. Из-за этого украинцы до сих пор не активно меняют поставщиков, что является одной из причин, по которой увеличиваются суммы в платежках за газ.

Как бы то ни было, процесс завершения создания рынка газа будет продолжен. Однако к вопросу тарифов власти подойдут более системно, чтобы Кабмин больше не регулировал цену. Также будет усилена роль регуляторов и устранены препятствия в процессе смены поставщиков.

“Цена природного газа должна устанавливаться рыночным способом, поставщики должны конкурировать за потребителя”, — объяснила замглавы ОП.

Ранее сообщалось, что Разумков предложил выплачивать субсидии “наперед”.