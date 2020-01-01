Крачук назвал цели боевиков на Донбассе

Он отметил, что главари боевиков не скрывают свои цели.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей хотят строить “государства“. Об этом он заявил в ходе форума “Украина 30“, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, главари боевиков на Донбассе хотят “трансформировать“ захваченные регионы в Россию.

Кравчук отметил, что главари боевиков не скрывают свои цели. Они заявляют об этом открыто.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в ответ на провокационный вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, когда Россия присоединит оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, заявил, что не бросит Донбасс. В дальнейшем его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин якобы говорил про социальную и гуманитарную помощь.

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Ранее стало известно, что 14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвались трое украинских военнослужащих. От полученных ранений они погибли.