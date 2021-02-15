Зеленский в ОАЭ: Укроборонпром подписал соглашение

Военно-промышленное сотрудничество будет расширено на $1 млрд.

Сотрудничество между Украиной и ОАЭ расширили. В частности, Укроборонпром подписал соглашение с Tawazun Economic Council и EDGE Group на млрд долл. Об этом сообщает ОП.

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Соглашение подписано в рамках визита президента Зеленского в ОАЭ. Детали сотрудничества не раскрываются. Известно только, что страны смогут “обмениваться и развивать передовые технологии“.

“Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины“, – сказал генеральный и управляющий директор EDGE Его Превосходительство Фейсал Аль Баннаи.

Детали соглашений не раскрываются. ОП

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