В Антарктиде покраснел и позеленел снег: Названа причина

В регионе подходит к концу лето.

В Антарктиде покраснел и позеленел снег. Украинские исследователи опубликовали фото, сделанные у станции "Академик Вернадский", а также назвали причину необычного природного явления. Они указаны на странице НАНЦ в Facebook.

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Дело в том, что в Антарктиде заканчивается лето. Снег становится красным и зеленым в это время года из-за цветения микроскопических водорослей, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур.

“Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый шар, который содержит клетки некоторых видов микроводорослей”, — говорится в сообщении.

По словам ученых, цветение вызывает изменение климата. Когда снег меняет цвет, то свет отражается хуже, в результате чего снег тает быстрее. Это же позволяет водорослям развиваться с большей скоростью и ускорять процесс таяния.

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Исследователи собираются уже в ближайшее время заняться изучением снимков, сделанных со спутника. Работа поможет оценить масштабы таяния снега в Антарктиде из-за глобального потепления.

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