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В Чернигове тренера обвиняют в гибели на озере 17-летнего спортсмена

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Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Тренеру по гребле на байдарках и каноэ ДЮСШ №1 сообщили подозрение в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, из-за чего в Чернигове в прошлом году утонул 17-летний юноша. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Черниговской области.

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По версии досудебного следствия, 8 мая 2020 года в Чернигове на озере вблизи улицы Варзара во время занятий утонул 17-летний воспитанник спортивной школы. Трагедия произошла примерно в 12:00.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Тренеру сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.

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Про утонувшего парня известно, что он демонстрировал высокие результаты в спорте, принимал участие в областных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Коростене Житомирской области 16-летний парень погиб от удара током. Его ударило током в щитовой на одной из улиц.

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Теги: Чернигов, тренер, юноша, утонул, гребля на байдарках и каноэ, подозрение, преступление
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