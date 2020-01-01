В Чернигове тренера обвиняют в гибели на озере 17-летнего спортсмена

Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Тренеру по гребле на байдарках и каноэ ДЮСШ №1 сообщили подозрение в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, из-за чего в Чернигове в прошлом году утонул 17-летний юноша. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Черниговской области.

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По версии досудебного следствия, 8 мая 2020 года в Чернигове на озере вблизи улицы Варзара во время занятий утонул 17-летний воспитанник спортивной школы. Трагедия произошла примерно в 12:00.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Тренеру сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.

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Про утонувшего парня известно, что он демонстрировал высокие результаты в спорте, принимал участие в областных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Коростене Житомирской области 16-летний парень погиб от удара током. Его ударило током в щитовой на одной из улиц.