Это законы №5067, №5068, №5069.

В Раду внесены президентские законопроекты о Высшем совете правосудия УНИАН

В Верховную Раду Украины были внесены законопроекты о Высшем совете правосудия. Их инициатором является президент Владимир Зеленский. Информация об этом появилась на сайте парламента.

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Так, проект президентского закона №5067 предлагает депутатам изменить Кодекс административного судопроизводства о подсудности дел Верховному суду, как суда первой инстанции.

Согласно документу №5068, Зеленский предлагает изменить часть законов, регулирующих порядок назначения или избрания на должности членов Высшего совета правосудия, а также работы его дисциплинарных инспекторов.

Еще один законопроект, который идет под номером 5069, изменяет 188-32 статью Кодекса Украины об административных правонарушениях. Документ предлагает установить ответственность за невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия.

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Примечательно, что все проекты законов находятся на сайте Рады с пометкой “неотложные”. Их текст опубликован пока не был.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили, когда украинцы получат платежки за газ по 6,99 грн за куб м.