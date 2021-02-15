Среди застрявших на Занзибаре оказалась девушка из Уханя

Вместе с девушкой ее любимый - глава ГТС, который освобождал ее с собачкой из Уханя.

180 туристов из Украины уже третий день заблокированы в Занзибаре Instagram

Среди 180 пассажиров, застрявших на Занзибаре, оказались глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко. Напомним, в феврале 2020 года девушка стала известной, когда в начале пандемии отказалась покидать Ухань без собачки.

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Пара две недели провела на африканском острове. В день вылета им сообщили о поломке самолета. Как результат, вылет переносили три раза. Вернуться в Украину пара сможет не ранее сегодняшнего вечера.

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"Наш рейсовый самолёт сломан. При заправке самолёта в аэропорту Занзибар возникла техническая проблема с топливной системой. Мы ждали 8 часов в аэропорту. Потом нас заселили в хостел от отеля на пару часов для отдыха. Утром снова привезли в аэропорт, начали регистрацию пассажиров, а потом ее отменили. Выяснилось, что самолёт неисправен. Через какое то время ожидания на улице, нас посадили в автобусы всех и отвезли в отель на дневное нахождение. Когда будет самолёт, пока не знаем и ожидаем новостей", - поделилась девушка с подписчиками в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что застрявшие на Занзибаре туристы записали видео.