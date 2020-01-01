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Названы главные горячие точки на Донбассе - ОБСЕ

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Около 76% всех нарушений зафиксированы в четырех основных точках.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Большая часть нарушений режима тишины в 2020 году зафиксирована в четырех горячих точках. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, который обнародовали в понедельник, 15 февраля. 

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“Большинство зафиксированных в 2020 году случаев вооруженного насилия была сосредоточена в 4 "горячих точках “вдоль линии соприкосновения (около 76% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня)“, - говорится в сообщении.

Итак, наибольшее число обстрелов зафиксировано в районах Попасная-Первомайск-Золотое,  Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, к востоку и северо-востоку от Мариуполя и на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска, - подчеркнули в ОБСЕ

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Согласно документу, количество обстрелов в 2020 году по сравнению с 2019 сократилось на 55%. При этом число взрывов орудиями, запрещенными минскими соглашениями, уменьшилось на 5%.

В ОБСЕ подчеркнули, что число нарушений минимизировалось в июле (после дополнительных мер). В частности, среднесуточный показатель “сократился в 20 раз“ (с 623 нарушений до 23).

Напомним, в ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе. “Тупик в переговорах по Донбассу можно решить при участии американцев“, - заявил советник украинской делегации в ТКГ.

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Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, война, нарушение режима, боевики
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