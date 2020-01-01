Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО дадут новые льготы: Подробности
Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут пройти бесплатные подготовительные курсы перед поступлением в вузы. Над реализацией такого проект сейчас работает Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Сергея Шкарлета.
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Бесплатные курсы по задумке министерства позволят привлечь в украинские вузы больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях.
Планируется, что этот проект будет действовать в 2021 и 2022 годах в девяти вузах. В частности участвовать в программе будут:
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- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Мариупольский государственный университет;
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
- Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт“;
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
- Херсонский государственный университет.
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Как сообщили в министерстве, при этих вузах начнут работу образовательные центры “Крым-Украина“ и “Донбасс-Украина“. Там абитуриенты с оккупированных территорий получат всю необходимую для поступления в вуз помощь.
Планируется, что слушателям курсов на время обучения будут предоставлены места в общежитиях.
Пока планирует два периода обучения: с февраля по май 2021 года - 120 учебных часов, а также с октября 2021 года по май 2022 года - 240-480 часов.
Напомним, ранее стали известны правила вступительной кампании 2021 года. Министерство образования опубликовало правила зачисления абитуриентов в отечественные вузы.