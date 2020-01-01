Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО дадут новые льготы: Подробности

Молодежь из оккупированных территорий сможет пройти бесплатные подготовительные курсы для вступления в вуз.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут пройти бесплатные подготовительные курсы перед поступлением в вузы. Над реализацией такого проект сейчас работает Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Сергея Шкарлета.

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Бесплатные курсы по задумке министерства позволят привлечь в украинские вузы больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях.

Планируется, что этот проект будет действовать в 2021 и 2022 годах в девяти вузах. В частности участвовать в программе будут:

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Донецкий национальный технический университет; Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт“;

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

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Как сообщили в министерстве, при этих вузах начнут работу образовательные центры “Крым-Украина“ и “Донбасс-Украина“. Там абитуриенты с оккупированных территорий получат всю необходимую для поступления в вуз помощь.

Планируется, что слушателям курсов на время обучения будут предоставлены места в общежитиях.

Пока планирует два периода обучения: с февраля по май 2021 года - 120 учебных часов, а также с октября 2021 года по май 2022 года - 240-480 часов.

Напомним, ранее стали известны правила вступительной кампании 2021 года. Министерство образования опубликовало правила зачисления абитуриентов в отечественные вузы.