Хроніки онлайн-марафону transformACTION 2021

Освітній онлайн-марафон transformACTION 2021, організований українським проектом LIFTA.SPACE, розпочався учора, в понеділок, 15 лютого. Івент розрахований на 7 днів і поєднує виступи понад 20 світових експертів з бізнесу та саморозвитку.

Новий освітній онлайн-простір LIFTA.SPACE розпочав свою діяльність заходом, концепція якого розкриває цінності проекту: всебічність, насиченість та відсутність обмежень. Безкоштовний онлайн-марафон, триває з 15 по 21 лютого. Під час заходу активно обговорюються теми, актуальні в сучасному менеджменті, маркетингу, розробці, дизайні та саморозвитку. Доповіді щоденно доступні українською, англійською, російською та жестовою мовами. Наразі до марафону приєдналося понад 50 тисяч слухачів.

Протягом дня аудиторії працюватимуть модератори — Марися Горобець (телеведуча, фаундер платформи елегантного нетворкінгу — клубу MGVC) та Роман Міхно (теле- і радіоведучий).

Марафон розпочався у понеділок, 15 лютого з виступу Дмитра Карпачова, який заклав фундамент для лідерської стратегії та розповів про шлях до продуктивності через вихід із зони комфорту.

«Мега-продуктивність — це термін не в контексті професії, а в контексті життя… Це все про відпочинок, про внутрішній драйв, про правильні цілі. Якщо ціль не драйвить, не збуджує, не наповнює енергією — це не твоя ціль. Цілі мають тебе трансформувати. Процес досягнення цілі має тебе трансформувати. В цьому випадку, навіть якщо ти не досягнув цілі, — ти вже змінився, ти трансформувався. Ти став кращим, і на цьому тлі досягнення цілі уже є вторинним», — підкреслив Дмитро Карпачов.

Хедлайнером першого дня марафону transformACTION 2021 виступив Джеффрі Абрамсон, лідер з зеленого будівництва. Тема його доповіді торкнулася гармонізації прагнень людини та навколишнього світу, в тому числі бізнесового.

Хедлайнер вівторка, 16 лютого, — Девід Аллен розкриє секрети ефективних підходів до задач та мінімізації стресів у часи невизначеності та божевільних темпів.

Серед ключових тем розглянуть також: трансформацію робочого простору компаній як шлях до продуктивності; трансформацію бізнесу — його розвиток та підтримка від лояльної аудиторії; трансформацію розваг — як онлайн-гра може стати проектом та реалізувати благодійні ініціативи; трансформацію мислення — баланс між професійним «я» та особистістю.

Усі, хто бажають долучитися до потужного івенту, який розкриває тему трансформації у бізнесі та житті, можуть приєднатися до трансляції вже зараз.

17 лютого на марафоні звучатимуть наступні теми:

тренди в дизайні додатків;

критичне мислення в бізнесі та повсякденні;

вищі ідеї та місії бізнесів;

тренд на права людини і зміни, які викликає увага до цього питання.

18 лютого, продовження трансформації.

Хедлайнером дня стане Харіш Натараджан, Head of Economic Risk t у AKE International, перша людина, яка перемогла у дебатах зі штучним інтелектом IBM. Також обговорюватимуться: нетворкінг як інструмент досягнення професійних цілей; сучасне лідерство та вимоги до особистості справжнього лідера; шлях розвитку блогера та пошук своєї індивідуальності.

У п’ятницю, 19 лютого, головними подіями стануть:

виступ хедлайнера — Боба Рота , всесвітньо відомого методиста та наставника, який навчив трансцендентальній медитації понад 100 голлівудських зірок;

Q&A-сесія з Девідом Лінчем , культовим американським кінорежисером, візіонером та майстром візуальної та духовної трансформації.

Протягом уїк-енда (20-21 лютого) на марафоні говоритимуть про розвиток бізнесів під час кризи, про пошук нових співробітників та стафінг проектів, про зміну взаємодії бізнесів та людей. Активно обговорюватиметься тема діджитал-трансформації бізнесів, створення нових суспільних трендів, тема трансформації контенту як інструмента.

Реєстрація доступна і безкоштовна навіть під час марафону.

Детальніше дізнатися про розклад марафону можна на сайті платформи LIFTA.SPACE.

Також на сайті доступна інформація про найближчі заплановані освітні заходи LIFTA.SPACE. Під час марафону на подальші курси, інтенсиви і вебінари діятиме знижка. Пре-сейл курси можна купити просто зараз.