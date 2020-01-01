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Малюська пояснил законопроект по увольнению Сытныка

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Кабинет министров утвердил соответствующий новый проект закона.
Денис Малюська
Денис Малюська
Денис Малюська Фейсбук

Законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который отстранит Артема Сытника от должности его директора, действительно утвержден Кабинетом министров. Эту информацию в Facebook подтвердил министр юстиции Денис Малюська. 

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Впервые сегодня сообщение о том, что Кабмин поддержал проект закона о НАБУ с поправкой, которая увольняет Сытника с должности директора НАБУ, сделал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, увольнение Сытника – личное решение Владимира Зеленского после того, как стало известно о начале расследования по закупке вакцин от COVID-19.

Малюська пояснил, что новый законопроект был разработан, поскольку Рада не поддержала инициативу Кабмина дать Сытнику полномочия главы НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре.

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По новому законопроекту Кабмина, НАБУ должно получить статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания его руководителя. 

Ранее стала известна реакция министра здравоохранения Украины Максима Степанова на то, что НАБУ расследует возможные нарушения при закупке вакцин от коронавируса.

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Теги: Кабинет министров, Денис Малюська, Артем Сытник, НАБУ, законопроект
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