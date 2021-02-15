Под Киевом подорожал проезд в маршрутках

"Некоторые маршруты очень убыточны", - утверждают перевозчики.

В Киевской области стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 2-5 грн. Об этом заявил глава Ассоциации автоперевозчиков Алексей Павленко, передает Общественное радио в понедельник, 15 февраля.

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“Подорожал проезд на маршрутах Броварского, Барышевского и Макаровского районов, в отдельных населенных пунктах Киево-Святошинского района и в направлении Белой Церкви“, - отметил он.

Павленко рассказал, что “некоторые маршруты очень убыточны“. По его словам, в связи с пандемией коронавируса пассажиропоток существенно сократился. Из-за этого некоторые маршруты могут объединить или даже закрыть.

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Глава Ассоциации также добавил, что повышение проезда в столичных маршрутках в ближайшее время не планируется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цены на проезд в пригородных маршрутках Киева взлетят. Перевозчики планируемое повышение оправдывают подорожавшими запчастями и топливом.