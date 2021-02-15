Обвиняемая в убийстве Шеремета баллотируется в Раду

Юлия Кузьменко поборется за мажоритарное место на довыборах в парламент.

Юлия Кузьменко, которая является одним из трех обвиняемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, станет кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду. Соответствующее решение в понедельник, 15 февраля, принял съезд партии “Европейская солидарность“, информирует партийная пресс-служба.

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Как отметили в “ЕС“, партия получила много обращений от различных организаций патриотического направления.

“Во всех этих обращениях звучит одна мысль, просьба, требование, призыв – поддержать на довыборах в Верховную раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть“, - заявила нардепутат Яна Зинкевич.

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Сама Кузьменко, которая находится под домашним арестом, по видеосвязи поблагодарила “Евросолидарность“ за поддержку ее кандидатуры.

Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь, - заявила Кузьменко.

Напомним, в январе появилась запись, указывающая на причастность спецслужб Беларуси к убийству Шеремета.