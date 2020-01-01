В документе уделят особое внимание объединению с энергетической системой Европы.

В СНБО рассказали, когда будет создана стратегия нацбезопасности УНИАН

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Алексей Данилов рассказал, когда будет создана стратегия нацбезопасности. Документ позволит окончательно устранить зависимость от страны-агрессора. Об этом политик сообщил на форуме “Украина 30”.

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По словам Данилова, стратегия национальной безопасности будет разработано до 14 марта. В данный момент СНБО занимается ее отработкой. После завершения работ документ официально представят украинскому обществу.

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Секретарь СНБО также отметил, что во время разработки большое внимание уделялось процессу объединения с энергетической системой Европы. Стратегия позволит окончательно избавиться от зависимости от страны-агрессора. Она также станет основой для разработки других документов, направленных на безопасность.

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