Экс-главарь "ДНР" притворялся политтехнологом в Киеве – СБУ

СБУ рассказала подробности задержания одного из лидеров донецких сепаратистов.

Бывший “заместитель министра информации“ террористической группировки “ДНР“, которому Офис Генпрокурора вручил подозрение, несколько лет жил в Киеве и притворялся политтехнологом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: СБУ задержала участника диверсионной “группы Бергмана“

Отмечается, что успешно “поработав“ на боевиков в Донецке, подозреваемый спустя некоторое время вернулся на подконтрольную украинской власти территорию. Для этого он нелегально перешел границу с РФ вне установленных пунктов пропуска.

Оказавшись в Киеве, злоумышленник начал работать в качестве политтехнолога, занимаясь пиаром пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой “ДНР“. Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность, - заявили в СБУ.

Читай также: Тюремщику донецкой пыточной “Изоляция“ сообщено подозрение

Следует отметить, что правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого. Однако СМИ пишут, что это Владимир Пряхин.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что правоохранители разоблачили одного из бывших главарей боевиков. Ему вручили подозрение сразу по двум статьям УК Украины.