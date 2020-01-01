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В Карпатах вторые сутки ищут пропавшего киевлянина

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В спасательной операции участвуют 66 человек.
Спасательная операция в Карпатах
Спасательная операция в Карпатах
zk.dsns.gov.ua

В Закарпатской области вторые сутки в сложных погодных условиях продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который вчера вместе с товарищем заблудился на горе Гимба. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Три группы спасателей прочесывают заснеженные склоны гор Жид-Магура и Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. В спасательной операции участвуют 66 человек и 13 единиц техники.

В воздух подняли вертолет Super Puma Специального авиационного отряда ГСЧС. Вчера он совершил 10 облетов в районе поисков, но пропавшего туриста так и не удалось найти.

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Спасателям вчера, 14 февраля, в районе горы Жид-Магура удалось найти другого туриста. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Украине установится холодная погода без существенных осадков.

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Теги: Закарпатская область, поиски, турист, ГСЧС
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