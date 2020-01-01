Подписан ряд соглашений с инвестиционной компанией из ОАЭ

Мubadala Investment Company будет инвестировать в Украине.

Инвестиционная компания Mubadala из ОАЭ заключила ряд соглашений с государственными и частными организациями Украины. Об этом сообщает в понедельник, 15 февраля, издание Emirates News Agency.

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Подписание договоров состоялось в рамках визита президента Зеленского в ОАЭ. Целью меморандумов является изучение взаимовыгодных инвестиционных возможностей.

“Mubadala имеет большой опыт выхода на новые и развивающиеся рынки. Украина имеет очень многообещающий потенциал для иностранных инвестиций, и подписание меморандумов о взаимопонимании с ведущими организациями в Украине представляет собой обязательство изучить потенциальные инвестиции и направления сотрудничества в индивидуальном порядке. Мы впечатлены качеством и масштабом украинского бизнеса“, - сказал Фарис Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы Mubadala в СНГ.

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Также трехсторонний меморандум, направленный на изучение потенциальных инвестиций в сектор чистой энергетики Украины, был подписан между Mubadala, Masdar, которую представлял ее генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи, и ДТЭК.

О сотрудничестве с Mubadala сообщили и в Ощадбанке.

Мubadala Investment Company является одним из ведущих мировых суверенных инвестиционных фондов с активами более 232 млрд долларов, - говорится в сообщении