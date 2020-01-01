В Харькове таксиста напугала змея в багаже клиента

Таксист взял на доставку сумку с пирожными. По пути "пирожные" начали выползать.

В Харькове таксист обнаружил змею в салоне своей машины после того, как принял заказ на доставку пирожных. Как сообщает местный Телеграм-канал ТРУХА, во время движения из сумки якобы со сладостями вылезло пресмыкающееся.

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“Взял заказ “доставка“. Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в дороге эта х*ня начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью“, — рассказал водитель.

В комментариях пользователи пишут, что змея, по всей видимости, неядовитая – питон или удав. Однако подобный “сюрприз“ всё равно представляет опасность хотя бы потому, что может напугать водителя и тем вызвать ДТП.

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“Вернуться в исходную точку и дать по мордам нужно однозначно и лучше пару раз. Очень жёстко! Есть же люди, которые не переносят гадов совсем. Вы чего творите, заказчики??? Срок решили себе заработать?“ – говорится в одном из комментариев.

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